Osimhen için dev plan! İşte döneceği maç

Ameliyatı başarılı geçen Osimhen'in 5-6 hafta içinde sahalara dönmesi beklenirken, Galatasaray yıldız golcüyü Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı oyuncu için özel bir plan hazırladı.

AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Liverpool maçında yaşadığı çarpışma sonrası sağ ön kolunda kırık tespit edilen Osimhen, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatı Yener İnce ve ekibi gerçekleştirirken, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

YÖNETİMDEN MORAL ZİYARETİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan vekili Abdullah Kavukcu, ameliyat sonrası Osimhen'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

5-6 HAFTALIK SÜREÇ

Bu tür sakatlıklarda dönüş süresinin yaklaşık 5-6 hafta olduğu belirtilirken, oyuncunun tedavi süreci yakından takip ediliyor.

HEDEF DERBİYE YETİŞTİRMEK

Kulüp cephesi, Osimhen'i nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi hedefliyor. Yıldız golcünün bu kritik maça yetişip yetişemeyeceği tedavi sürecine bağlı olacak.

Barış Polat
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
