Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in maaş ödemeleriyle ilgili iddialar gündeme geldi. Yıllık 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadığı öne sürüldü. Ödemelerin geciktiği ve konunun kulüp içinde gündemde olduğu belirtildi. Galatasaray cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'in maaş ödemeleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
21 MİLYON EURO MAAŞ
Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadığı öne sürüldü. Ödemelerin geciktiği ve konunun kulüp içinde gündemde olduğu ifade edildi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA YOK
Söz konusu iddiayla ilgili Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Osimhen bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olurken, maaş krizi iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.