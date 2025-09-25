Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin milli takımında oynadığı bir maçta sakatlanmış ve 3 haftadır forma giyemiyordu. Gazeteci Burhan Can Terzi'den Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

''9 HAFTA BOYUNCA OYNAYAMAYACAKTI''

Burhan Can Terzi, katıldığı bir canlı yayında Osimhen'in sakatlığı ile ilgili konuşarak kulüp içinden aldığı bir bilgiyi aktardı ve "Çok enteresan bir bilgi aldım. İçeriden bir bilgi bu. Normal şartlarda Osimhen'in sakatlığının 9 hafta oynatmayacak bir sakatlık olduğunu söylediler. Ama 3. haftada geri dönüyor." dedi.

ALANYASPOR MAÇI KAFİLESİNDE YER ALDI

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen de kadroda yer aldı.