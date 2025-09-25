Haberler

Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı

Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
Güncelleme:
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
Milli takımda sakatlanan ve 3 haftadır forma giyemeyen Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in sakatlığının 9 hafta forma giyemeyecek bir sakatlık olduğu ancak Nijeryalı oyuncunun 3. haftada sahalara geri döneceği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin milli takımında oynadığı bir maçta sakatlanmış ve 3 haftadır forma giyemiyordu. Gazeteci Burhan Can Terzi'den Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

''9 HAFTA BOYUNCA OYNAYAMAYACAKTI''

Burhan Can Terzi, katıldığı bir canlı yayında Osimhen'in sakatlığı ile ilgili konuşarak kulüp içinden aldığı bir bilgiyi aktardı ve "Çok enteresan bir bilgi aldım. İçeriden bir bilgi bu. Normal şartlarda Osimhen'in sakatlığının 9 hafta oynatmayacak bir sakatlık olduğunu söylediler. Ama 3. haftada geri dönüyor." dedi.

ALANYASPOR MAÇI KAFİLESİNDE YER ALDI

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen de kadroda yer aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yalan dolan haberler hele şu foto maç külliyen yalan sonrada gazete neden satılmıyor milleti bıktırdınız yalan haber yaptık ca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
