Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Victor Osimhen'in Nijerya formasıyla Cezayir karşısında gol atması, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı geriye düşen Galatasaray cephesinde farklı tepkilere yol açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada "Osimhen başka takımda gol atıyor, bize faydası yok", "O olsa maç böyle olmazdı" şeklinde yorumlar yaptı.
- Victor Osimhen, Nijerya'nın Cezayir karşısında attığı golle milli takımına skor katkısı sağladı.
- Galatasaray taraftarları, Osimhen'in gol atmasına rağmen takımlarının Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında geride olmasına tepki gösterdi.
- Sosyal medyada, Osimhen'in milli takım performansı ile Galatasaray'ın derbi skoru arasında 'çifte duygu' yorumları oluştu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın Cezayir karşısında öne geçtiği golü kaydederek milli takımda skor katkısı verdi. Ancak aynı dakikalarda Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında geride olması, taraftarların tepkisini artırdı.
TARAFTARLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR
Osimhen'in gol haberinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte bazı Galatasaray taraftarları "Osimhen başka takımda gol atıyor, bize faydası yok", "O olsa maç böyle olmazdı" şeklinde yorumlar yaptı. Paylaşımlarda, yıldız golcünün derbide sahada olmamasının eksikliğinin hissedildiği vurgulandı.
SOSYAL MEDYADA "ÇİFTE DUYGU" GÜNDEMİ
Taraftarların bir bölümü Osimhen'in milli takım performansını olumlu bulurken, bir bölümü ise derbi skoruna odaklanarak tepki gösterdi. Bu durum sosyal medyada "çifte duygu" yorumlarını beraberinde getirdi.