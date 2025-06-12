Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Leroy Sane transferinin ardından tüm gözler şampiyonlukta önemli bir payı bulunan Victor Osimhen'in transferin çevrildi. Bu doğrultuda yapay zeka, Nijeryalı oyuncu ile ilgili transfer tahmininde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Yapay zekaya göre, Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelecek bir teklifi kabul etme olasılığı yüzde 20 ila 30 olacağı belirtildi.

AVRUPA'YA TRANSFER İHTİMALİ

26 yaşındaki yıldızın, Napoli'den ayrılarak başka bir Avrupa ekibine transfer olma ihtimaline ise yüzde 60 ila 70 arasında bir oran verildi.

EN DÜŞÜK İHTİMAL GALATASARAY

Yapay zeka, en düşük oranı ise Osimhen'in Galatasaray'da kalmasına verdi. Galatasaray'ın yıldız ismi transfer etme ihtimaline yüzde 5 ila 10 arasında oran verildi.