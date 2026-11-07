Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osimhen, Galatasaray'da bugün başarılı bir operasyon geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Victor Osimhen'in bugün kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Oyuncunun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği ve tedavisinin kulüp sağlık ekibi gözetiminde sürdürüleceği belirtildi.

Galatasaray : " Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 122 sitede yayınlandı.
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Yapay zeka destekli 'Avcı' 39 ilde bahisçileri buldu! 194 şüpheliden 121'i tutuklandı

Telegram'daki bahis ağını 'Avcı' buldu! 121 kişi tutuklandı
Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere çağrı: Bu sorumluluğa uymayanlar ülkemizi terk etmeli

Müslüman göçmenlere açık çağrı: Uymayan ülkemizi terk etmeli
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!