Osimhen, Galatasaray'da bugün başarılı bir operasyon geçirdi

Osimhen, Galatasaray'da bugün başarılı bir operasyon geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Galatasaray, Victor Osimhen'in bugün kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Oyuncunun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceği ve tedavisinin kulüp sağlık ekibi gözetiminde sürdürüleceği belirtildi.
Galatasaray : " Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı