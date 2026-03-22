Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Liverpool ile oynanan maçta kolunu kıran Victor Osimhen'in ameliyat olup 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Galatasaray'ın fikstürüne ve özellikle Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Osimhen'in yüzde 90 ihtimalle derbiye yetişeceği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık geçiren Victor Osimhen'in kolu kırılmıştı. Ameliyat olması gereken Nijeryalı oyuncunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Osimhen'in bu sakatlığı sonrası gözler Galatasaray'ın ligde ve kupadaki zorlu fikstürüne çevrildi. 27 yaşındaki oyuncunun özellikle Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği taraftarlar arasında merakla beklenmeye başladı.

OSIMHEN'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız golcünün Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği, kupada da Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YÜZDE 90 SAHADA

Kulüpten edinilen bilgilere göre; Osimhen'in ameliyat sonrası iyileşme sürecinin Fenerbahçe derbisine kadar yüzde 90 ihtimalle tamamlanması bekleniyor. Yıldız golcününün, 26 Nisan'da oynanması beklenen derbide sahalara geri dönme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

