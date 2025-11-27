Haberler

Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen'in kadroda olacağını açıkladı. Özbek, diğer sakatların da döneceğini belirterek "Derbide en yüksek performansı göstereceğiz" dedi.

  • Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sakatlıktan dönen oyuncuların derbide kadroda olacağını duyurdu.
  • Fenerbahçe derbisi pazartesi günü oynanacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarları rahatlatan açıklamalar yaptı. Özbek, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in pazartesi günü oynanacak dev maçta kadroda olacağını duyurdu.

"GALATASARAY BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇTEDİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreni sonrası Ekol TV'ye yaptığı açıklamada son haftalarda yaşanan sakatlıklar, hakem tartışmaları ve bahis gündemine rağmen takımın güçlü bir şekilde derbiye çıkacağını söyledi.

Özbek, "Galatasaray bunların üzerinden gelecek güçtedir. Taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Derbide sahada en yüksek seviyede performans vereceğiz" dedi.

"OSIMHEN DERBİDE KADRODA OLACAK"

En çok merak edilen konu olan Victor Osimhen'in durumu hakkında da net konuşan Özbek, Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisine yetişeceğini açıklayarak, "Sakatlıktan dönen oyuncularımız Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak. Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Konuşmalarımız hep bu yöndeydi" dedi. Başkan, diğer sakatların da büyük ölçüde takıma döneceğini vurguladı.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"

Dursun Özbek, derbi atmosferine ilişkin de, "Çok güzel bir takımla sahaya çıkacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum ve gülen tarafın Galatasaray olmasını arzu ediyorum" dedi.

SİYASETİN ATADIGI HAKEM VAR YA DERBİDE GS Yİ KOLLAYACAK İSMENE NE GEREK VAR GERCİ MİLLETİN BOGAZINI GIRTLAGINI SIKIP KART GÖRMEZ ONUN YANINDAN GECENE KIRMIZI KART GÖRDÜRÜR OSİMEN HAKEMİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIR YILDIZI KORUR HEM

