Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarları rahatlatan açıklamalar yaptı. Özbek, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in pazartesi günü oynanacak dev maçta kadroda olacağını duyurdu.

"GALATASARAY BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇTEDİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreni sonrası Ekol TV'ye yaptığı açıklamada son haftalarda yaşanan sakatlıklar, hakem tartışmaları ve bahis gündemine rağmen takımın güçlü bir şekilde derbiye çıkacağını söyledi.

Özbek, "Galatasaray bunların üzerinden gelecek güçtedir. Taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Derbide sahada en yüksek seviyede performans vereceğiz" dedi.

"OSIMHEN DERBİDE KADRODA OLACAK"

En çok merak edilen konu olan Victor Osimhen'in durumu hakkında da net konuşan Özbek, Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisine yetişeceğini açıklayarak, "Sakatlıktan dönen oyuncularımız Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak. Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Konuşmalarımız hep bu yöndeydi" dedi. Başkan, diğer sakatların da büyük ölçüde takıma döneceğini vurguladı.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"

Dursun Özbek, derbi atmosferine ilişkin de, "Çok güzel bir takımla sahaya çıkacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum ve gülen tarafın Galatasaray olmasını arzu ediyorum" dedi.