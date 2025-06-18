Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Oraya git, rahat 50 gol atarsın

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, İspanya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalara imza attı.

FİGO'DAN OSİMHEN SÖZLERİ

Figo, ismi zaman zaman Real Madrid ile anılan Victor Osimhen ile ilgili açıklama yaparak, "Mbappe varken Osimhen'e gerek yok. Mbappe yeniden en ileri uçta görev alacak. Mbappe varken Osimhen oynayamaz." dedi.

''İSTEDİĞİ RAKAMLARI REAL MADRİD DAHİL HİÇBİRİ VEREMEZ''

Osimhen'e transfer önerisinde bulunan Portekizli eski yıldız oyuncu, "Suudi Arabistan'dan birçok kulüp onu istiyor. Osimhen bence Al Hilal'e gitsin. Orada güzel bir yapılanma var ve bir sezon içerisinde rahat 50 gol atar. Avrupa'da bir takıma gideceğini düşünmüyorum. İstediği rakamları Real Madrid dahil hiçbir takım veremez." dedi.