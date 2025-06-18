Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Oraya git, rahat 50 gol atarsın

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Oraya git, rahat 50 gol atarsın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Figo, katıldığı bir programda Victor Osimhen'in Real Madrid'e olası transferi hakkında konuştu. Figo, Real Madrid'in forvete ihtiyacı olmadığını söyleyerek, "Osimhen, Al Hilal'e gitsin. Orada rahat 50 gol atar. Avrupa'da bir takıma gideceğini düşünmüyorum." dedi.

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, İspanya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalara imza attı.

FİGO'DAN OSİMHEN SÖZLERİ

Figo, ismi zaman zaman Real Madrid ile anılan Victor Osimhen ile ilgili açıklama yaparak, "Mbappe varken Osimhen'e gerek yok. Mbappe yeniden en ileri uçta görev alacak. Mbappe varken Osimhen oynayamaz." dedi.

''İSTEDİĞİ RAKAMLARI REAL MADRİD DAHİL HİÇBİRİ VEREMEZ''

Osimhen'e transfer önerisinde bulunan Portekizli eski yıldız oyuncu, "Suudi Arabistan'dan birçok kulüp onu istiyor. Osimhen bence Al Hilal'e gitsin. Orada güzel bir yapılanma var ve bir sezon içerisinde rahat 50 gol atar. Avrupa'da bir takıma gideceğini düşünmüyorum. İstediği rakamları Real Madrid dahil hiçbir takım veremez." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.