Osimhen'e çılgın teklif! Çuvalla parayı hiç düşünmeden veriyorlar

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

75 MİLYON EURO 15 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in geleceğiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. TuttoJuve'nin haberine göre; bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in sezon sonunda gideceği yeni adresi belli olmak üzere.

Haberde, Premier Lig'de forma giymek isteyen Nijeryalı santrafora Chelsea, Newcastle United ve Arsenal gibi İngiliz takımları ilgi gösteriyor. Ancak Osimhen'e en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ve Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Manchester United'ın Napoli'ye bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro ödemeye de hazır olduğu belirtildi.