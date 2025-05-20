Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir

Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kalan iki maçta 2 gol katkısı yapması halinde 44 gol katkısı yapan Alex de Souza'yı geçerek bir sezonda en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçecek.

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sergilediği performans ve attığı gollerle Türk futbolunda rekorları altüst ederek taraftarlarının sevgilisi oldu.

EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

Nijeryalı golcü attığı gollerle Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı. 26 yaşındaki oyuncu, Mario Jardel'i geçerek Türk futbol tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.

ALEX DE SOUZA'NIN REKORUNU DA KIRABİLİR

Osimhen, sezonun bitimine 2 maç kala Galatasaray'da bir rekor daha kırabilir. Yıldız oyuncu kalan iki maçta takımı adına 2 gol katkısı daha sağlarsa Fenerbahçeli eski oyuncu Alex de Souza'nın 44 gol katkısı yaptığı sezonu geçerek bir sezonda en çok gol katkısı sağlayan yabancı futbolcu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılar, ligde kalan iki karşılaşmada bu hafta Göztepe ile deplasmanda, gelecek hafta ise RAMS Başakşehir ile kendi sahasında oynayacak. Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkarken 36 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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