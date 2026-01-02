Haberler

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in ismi, Avrupa'nın dev kulüplerinden Bayern Münih ile anıldı. Nijeryalı yıldızın, İngiliz bir menajer aracılığıyla Alman devine önerildiği belirtildi. Ancak Bayern Münih, şu an için böyle bir transfere ihtiyaç duymadığını ifade etti. Osimhen'in transferi, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi durumunda yeniden gündeme gelebilir.

Victor Osimhen'in kısa süre önce İngiliz bir menajer üzerinden Bayern Münih'e önerildiği ifade edildi. Yıldız golcünün isminin Avrupa devleriyle anılması dikkat çekerken, bu gelişme Almanya'da da gündem yarattı.

BAYERN'DEN NET MESAJ: ŞU AN İHTİYAÇ YOK

Habere göre Bayern Münih, Osimhen'in aracısına kulübün mevcut planlamasında böyle bir transfere ihtiyaç duymadığını iletti. Alman devinin, forvet hattındaki mevcut yapılanma nedeniyle bu aşamada hamle yapmadığı kaydedildi.

KANE SENARYOSU OLUŞURSA MASAYA GELEBİLİR

Osimhen'in Bayern Münih'e transferiyle ilgili olasılığın, Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi halinde yeniden gündeme gelebileceği aktarıldı. Ancak Kane'in ayrılık ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle Osimhen dosyasının da şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Hanifi Kayhan:



