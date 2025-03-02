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Osimhen'den tüm takıma uyarı: Hepimizin uyanması lazım

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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen ve şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Osimhen, takım arkadaşlarına da bir uyarı yaptı. Nijeryalı golcü, "Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız" dedi.

Attığı 2 golle Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesine engel olamayan Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen, takım arkadaşlarını da uyardı.

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

Yayıncı kuruluş kameralarına karşılaşmayı değerlendiren Osimhen, "Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız" dedi.

"HEPİMİZ UYANMALIYIZ"

Victor Osimhen, "Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Osimhen'den tüm takıma uyarı: Hepimizin uyanması lazım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan,Osimhen ve Lemina kasar mücadele eden oyuncu yok valla

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Haber YorumlarıMGk:

Kasımpaşa'ya çalınan penaltı doğru ise bu ligde her maç 10 penaltı olmalı... Ali Koç gibi para babasını ciddiye almadık sonumuz belli tezgah sağlam tezgah

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Osimhen hücumda tek başına oynuyor resmen. Sağ kanat ölü, sol kanat ölü, 10 numara oynayan Gabriel sara ise güya 10 numara oynayacak ama orta saha oynuyor. Osimhen de bir insan, tek başına daha fazla ne yapabilir ki? Batshuayi olsaydı GS bugün gol atamazdi, Osimhen tek başına sağ kanat sol kanat forvet üçünü de tek başına oynuyor... Yazıklar olsun Okan cahiline...

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

yani diyorki uyanık olun benim gibi artistik takla atın penaltıları alalım bir penalti kurtarmıyor diyor sahtekar çakma golcü

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Her maçta aynı şeyip yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır. Oyun stratejisi okumayı unutmuşsunuz. Ayrıca Galatasaraya karşı oynayan tüm takımlar sanki başkaları tarafından primlenmiş şekilde konsantre oynuyorlar. Hayatlarının oyunlarını neden sadece Galatasaraya karşı sergiliyorsunuz? Bunun cevabı olmalı

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Haber YorumlarıKazim Erdogan:

adam adam

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

mgk yine hayal görüyorsun.Ali koç para babası ya 10 senedir sampiyon olamıyor.he he evt he he

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