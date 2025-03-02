Osimhen'den tüm takıma uyarı: Hepimizin uyanması lazım

Attığı 2 golle Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesine engel olamayan Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen, takım arkadaşlarını da uyardı.

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

Yayıncı kuruluş kameralarına karşılaşmayı değerlendiren Osimhen, "Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız" dedi.

"HEPİMİZ UYANMALIYIZ"

Victor Osimhen, "Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.