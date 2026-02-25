Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşı öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcunun transfer sorusuna verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu.

"JUVENTUS DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN"

Osimhen'e, " İtalya'yla ilgili kapı tamamen kapandı mı?" sorusu yöneltildi. Yıldız oyuncu, Juventus için övgü dolu ifadeler kullandı.

Osimhen, "Juventus dünyanın en önemli futbol takımlarından bir tanesi. Yüksek seviyede futbol oynamış bir oyuncu olarak çok önemli isimlerle oynama şansı elde ettim" dedi.

"NEDEN OLMASIN"

Geleceğine ilişkin konuşan Osimhen, "Şu anda parçası olduğum kulüpte çok mutluyum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüpte ter döküyorum, gelecekte ne olacağı bilinmez. Ama sanırım dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ı Juventus'ta oynamak isteyecektir. Ben de tabii ki 'neden olmasın' diyebilirim" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Osimhen'in sözleri özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar, yıldız oyuncunun kariyer planlaması açısından bu tür açıklamaların doğal olduğunu savunarak "Olabilir, profesyonel bir yaklaşım" yorumunda bulundu.

Ancak bir kesim ise böylesine kritik bir maç öncesinde rakip kulüple ilgili bu ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadı. "Böyle bir maç öncesi bu açıklama olmaz" yorumları dikkat çekti.