Haberler

Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın? Haber Videosunu İzle
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus maçı öncesi konuşan Victor Osimhen, gelecekte İtalya'ya dönüş ihtimali için "Juventus'ta oynamak neden olmasın?" diyerek transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi. Osimhen'in Juventus için kullandığı "neden olmasın" ifadesi Galatasaray taraftarlarını ikiye böldü; bazıları açıklamayı doğal karşılarken bazıları zamanlamasını eleştirdi.

  • Victor Osimhen, Juventus'u dünyanın en önemli futbol takımlarından biri olarak nitelendirdi.
  • Osimhen, dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ının Juventus'ta oynamak isteyeceğini belirtti ve kendisi için 'neden olmasın' dedi.
  • Osimhen'in Juventus hakkındaki sözleri sosyal medyada taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşı öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcunun transfer sorusuna verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu.

"JUVENTUS DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN"

Osimhen'e, " İtalya'yla ilgili kapı tamamen kapandı mı?" sorusu yöneltildi. Yıldız oyuncu, Juventus için övgü dolu ifadeler kullandı.

Osimhen, "Juventus dünyanın en önemli futbol takımlarından bir tanesi. Yüksek seviyede futbol oynamış bir oyuncu olarak çok önemli isimlerle oynama şansı elde ettim" dedi.

"NEDEN OLMASIN"

Geleceğine ilişkin konuşan Osimhen, "Şu anda parçası olduğum kulüpte çok mutluyum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüpte ter döküyorum, gelecekte ne olacağı bilinmez. Ama sanırım dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ı Juventus'ta oynamak isteyecektir. Ben de tabii ki 'neden olmasın' diyebilirim" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Osimhen'in sözleri özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar, yıldız oyuncunun kariyer planlaması açısından bu tür açıklamaların doğal olduğunu savunarak "Olabilir, profesyonel bir yaklaşım" yorumunda bulundu.

Ancak bir kesim ise böylesine kritik bir maç öncesinde rakip kulüple ilgili bu ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadı. "Böyle bir maç öncesi bu açıklama olmaz" yorumları dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi

ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar