Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Victor Osimhen, Juventus maçı öncesi İtalyan basınına verdiği röportajda Napoli dönemine ilişkin "Bana köpek gibi davrandılar, ben kukla değilim" sözleriyle dikkat çekti; Galatasaray'da ise yeniden mutlu olduğunu vurguladı.

  • Victor Osimhen, Napoli'den ayrılık sürecinde kulübün kendisine 'köpek gibi davrandığını' ve transfer konusunda verilen sözün tutulmadığını söyledi.
  • Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer olduktan sonra İstanbul'da ve kulüpte bulduğu atmosferden övgüyle bahsetti.
  • Victor Osimhen, Juventus'un daha önce kendisiyle ilgilendiğini doğruladı ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak kritik maç öncesi İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Napoli dönemine dair kullandığı ifadeler ise manşetleri alevlendirdi.

"BEN BİR KUKLA DEĞİLİM"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Osimhen, Napoli'den ayrılık sürecine ilişkin sert sözler sarf etti. De Laurentiis'in transfer konusunda verdiği sözü tutmadığını dile getiren yıldız golcü,

"Yaz tatilinde ayrılabileceğim konusunda centilmenlik anlaşması yapmıştık ancak söz tam olarak tutulmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar. Bana köpek gibi davrandılar. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap… Kariyerimde ilerlemek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından ilişkilerin bozulduğunu belirten Osimhen, ırkçı hakaretlere maruz kaldığını da söyledi.

GALATASARAY SÖZLERİ: İLK GÜNDEN AŞIK OLDUM

İstanbul'a geliş sürecini anlatan Nijeryalı forvet, Galatasaray'da bulduğu atmosferden övgüyle bahsetti.

"Sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum. İstanbul'a gelir gelmez burada oynamış herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yaşamadım." dedi. Avrupa'da da iz bırakmak istediklerini vurgulayan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olduklarını dile getirdi.

JUVENTUS İTİRAFI

Juventus'un daha önce kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Osimhen, "Juve sizi aradığında oturup dinlemeniz gerekir." sözleriyle dikkat çekti. Ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini ifade etti.

"EN İYİLERDEN BİRİYİM"

Kendisiyle ilgili yapılan kıyaslamalara da değinen yıldız oyuncu, "Bir numara değilsem iki numarayım ya da en kötü ihtimalle üç numarayım." diyerek iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray'ın bu akşam RAMS Park'ta Juventus'u konuk edeceği dev mücadele öncesi Osimhen'in sert çıkışı İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
