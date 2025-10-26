Haberler

Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart pozisyonunu yorumlayarak Fenerbahçe'ye gönderme yapan Osimhen, ''Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Avrupa'da bu hareket sarı kart.'' dedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmanın harika bir fırsat olduğunu söyledi. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi RAMS Park'ta 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

''BÜYÜK BİR FIRSAT ''

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşmasıyla ilgili konuşan Osimhen, "Bu benim için çok güzel bir şey. Okan Buruk, oyuncu olarak çok büyük bir efsane. Şimdi de teknik direktör olarak güzel işler yapıyor. Onun gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Saha içinde ve dışında bize çok saygılı. Oyuncularını nasıl motive edeceğini biliyor. Her oyuncu, en iyisini vermek için çabalıyor. Bu durum da takımın devamını getirebilmesi için çok önemli." ifadelerini kullandı.

''ÇOK SAYGI DUYUYORUM''

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.

''RAKİBİMİZ AĞLAMAYA BAŞLAYACAK''

Göztepe'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu hakkında da konuşan yıldız isim,''Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Avrupa'da bu hareket sarı kart.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

kralsın kral

