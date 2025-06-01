Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
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Galatasaray'daki geleceği merak edilen Victor Osimhen, kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaşıp anında kaldırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray'da takımın yıldızı Victor Osimhen'in geleceği merak edilirken Sarı-kırmızılı taraftarı korkutan bir gelişme yaşandı.

PAYLAŞIMI ANINDA SİLDİ

Victor Osimhen, sosyal medyada kendisi için yapılan veda paylaşımını yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştı. Nijeryalı golcü için yapılan paylaşımda "Hazır olunmayan veda. Osimhen'in Galatasaray macerası sona erdi" ifadeleri yer aldı. Osimhen yanlışlıkla kendi sayfasında paylaştığı gönderiyi anında kaldırdı. Paylaşımı fark eden taraftarlar, kısa süreli bir korku yaşadı.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Yıldız ismin başta Suudi Arabistan olmak üzere adı birçok takımla anılırken, Galatasaray da Nijeryalı golcüden takımda kalması adına haber bekliyor. Osimhen'in transferle ilgili nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Osimhen sen de bi karar ver da gideceksen git,kalacaksan kal.oyalama bizi

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Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Ağa seviyoruz seni ama taraftarinda bir Sabri var, bulunmaz Hint kumaşı değilsin. Kaliyorsan kal, gidiyorsan git. GS şuana kadar seninle şampiyon olmadı. Biri gider biri gelir.

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