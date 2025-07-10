Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım

Galatasaray transferde vitesi arttırmanın peşinde, yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girdi.

NAPOLİ TEMİNAT MEKTUBU İSTİYOR

Galatasaray, Osimhen ile 3+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre oyuncu Galatasaray'dan 16 milyon Euro maaş kazanacak. Napoli ile görüşen yönetim, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul etti. Son olarak 5 yıllık ödeme planında da anlaşan yönetime Napoli teminat mektubu zorunluluğu getirdi.

NAPOLİ SERBEST KALMA MADDESİNE RAĞMEN AYAK DİRİYOR

Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba'nın iddia ettiğine göre Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk teklifini, serbest kalma maddesindeki rakam olmasına rağmen reddetti.

"TEK İSTEDİĞİ TAKIM GALATASARAY"

Buchi Laba'nın iddiasına göre, Napoli anlaşmayı bilerek bozuyorlar ve onu Suudi Arabistan'a (Al Hilal) satmak istiyorlar. Victor Osimhen, Al Hilal'e gitmenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde belirtti. Tek istediği takım Galatasaray. Napoli'ye sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini ve artık Napoli'de oynamak istemediğini çok net bir şekilde bildirdi.

OSİMHEN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Osimhen, bu haberin ardından gece yarısı, 5 yıldızlı Galatasaray soyunma odasında kızıyla "üçlü çektiği" bir video paylaştı. Osimhen'in gece 2 sularında yaptığı bu paylaşım Galatasaraylılarda heyecanı tavana çıkardı.

İşte o paylaşım: