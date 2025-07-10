Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım

Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
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Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
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Galatasaray'ın anlaştığı Victor Osimhen transferi için Napoli'nin sarı-kırmızılıların teklifini reddettiği iddia edildi. Bu iddia sonrası Osimhen'den gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Osimhen'in yaptığı paylaşım Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Galatasaray transferde vitesi arttırmanın peşinde, yönetim geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli ile sıkı bir pazarlık içerisine girdi.

NAPOLİ TEMİNAT MEKTUBU İSTİYOR

Galatasaray, Osimhen ile 3+1 yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre oyuncu Galatasaray'dan 16 milyon Euro maaş kazanacak. Napoli ile görüşen yönetim, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu kabul etti. Son olarak 5 yıllık ödeme planında da anlaşan yönetime Napoli teminat mektubu zorunluluğu getirdi.

NAPOLİ SERBEST KALMA MADDESİNE RAĞMEN AYAK DİRİYOR

Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba'nın iddia ettiğine göre Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk teklifini, serbest kalma maddesindeki rakam olmasına rağmen reddetti.

"TEK İSTEDİĞİ TAKIM GALATASARAY"

Buchi Laba'nın iddiasına göre, Napoli anlaşmayı bilerek bozuyorlar ve onu Suudi Arabistan'a (Al Hilal) satmak istiyorlar. Victor Osimhen, Al Hilal'e gitmenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde belirtti. Tek istediği takım Galatasaray. Napoli'ye sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini ve artık Napoli'de oynamak istemediğini çok net bir şekilde bildirdi.

OSİMHEN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Osimhen, bu haberin ardından gece yarısı, 5 yıldızlı Galatasaray soyunma odasında kızıyla "üçlü çektiği" bir video paylaştı. Osimhen'in gece 2 sularında yaptığı bu paylaşım Galatasaraylılarda heyecanı tavana çıkardı.

İşte o paylaşım:

Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAli :

Geliyor gelmekte olan... Tarihe geçecek bir transfer. Fenevvv ağlaamaaaaa :)))

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

futbolun zorro su adammm

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Ne kadar iyi olursa olsun 75M çok para. Bu paralarla Futbol için altyapı iyileştirmede kullanılsa daha iyi olur.

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Haber YorumlarıAbdo Kulo:

galatasaraya acıyorum, bütün umutlarını osimene bağlamışlar onlarda biliyor osimen bu yıl yoksa ikincilik bile zor.

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Bir oyuncuya bu kadar para ödemek cokta iyi olsa bile cilginlik.Galatasarayin geliri ne kadar? Haydi birde bunun sakatligi sonra ne olacak? Cok büyük bir kaos olur.Bence Galatasaray bu transferde büyük bir kumar oynuyor.Keske altyapiya yatirsaydi 20 milyon Euroyu belki 3 osimhen cikardi.

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