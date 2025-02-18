Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz

Galatasaray'ın dün oynanan zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında mağlup ettiği maçın ardından, sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi için göndermeli ifadeler kullandı.

"ÇEKİNMİYORUZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Osimhen, "Kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kazanarak böyle devam etmeliyiz. Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak. Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız. Fenerbahçe de iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇTA ASİST YAPMIŞTI

Nijeryalı dünya yıldızı, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Kadıköy deki karşılaşmada Meertens'e göğüsüyle topu önüne indirerek asist yapmıştı. Osimhen, bu kez Sarı-Laciverli ekibe karşı gol katkısı vermek istiyor. Şimdiden gözünü derbiye dikti.