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Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Osimhen, 'Kazandığımız için mutluyum. Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak. Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız. Fenerbahçe de iyi bir takım.' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın dün oynanan zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında mağlup ettiği maçın ardından, sarı kırmızılı takımın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi için göndermeli ifadeler kullandı.

"ÇEKİNMİYORUZ"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Osimhen, "Kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kazanarak böyle devam etmeliyiz. Bizim için Fenerbahçe derbisi normal bir maç olacak. Onlardan çekinmiyoruz. Hazırız. Fenerbahçe de iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇTA ASİST YAPMIŞTI

Nijeryalı dünya yıldızı, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Kadıköy deki karşılaşmada Meertens'e göğüsüyle topu önüne indirerek asist yapmıştı. Osimhen, bu kez Sarı-Laciverli ekibe karşı gol katkısı vermek istiyor. Şimdiden gözünü derbiye dikti.

Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNetherill:

fetocu abilerine sor o anlatır sana fenerbahçeyi

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Haber YorumlarıSerkan:

Bir fenerbahceli olarak osimeni tebrik ediyorum çok karekterli bir adam ve ego sıfır başarıya aç bir adam umarım herşey gönlünce olur kıral

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Haber YorumlarıBülent Yiğithan:

koçmuş lahmacunmuş tanımam deyor basarım geçerim diyor

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Haber Yorumlarısedat :

GSli admin yine iş başında. Osimhen (p) Fenerbahçeye göz dağı vermiş. Üstelik kırmızı kart görmesi gerekirken görmediği için şans eseri galibiyet golünü atmasına rağmen.

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