Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş takvimi netleşti. Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçının ardından Türkiye'ye dönecek olan Osimhen, Atletico Madrid karşısında forma giyebilecek. Galatasaray'ın erken dönüş için yaptığı girişimlere rağmen Osimhen, üçüncülük maçından sonra dönecek. Yıldız golcünün salı günü yapılacak taktik idmanda yer alması ve 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçında oynayabilmesi bekleniyor.
- Victor Osimhen, 17 Ocak'taki Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya forması giyecek.
- Osimhen, üçüncülük maçının ardından Türkiye'ye dönecek ve 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebilecek.
Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş takvimi netleşti. Nijeryalı golcü, 17 Ocak'taki üçüncülük maçının ardından Türkiye'ye gelecek ve Atletico Madrid karşısında forma giyebilecek.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA SAHADA OLACAK
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'a elenen Nijerya, bugün (17 Ocak) Mısır ile üçüncülük maçına çıkacak. Victor Osimhen bu karşılaşmada forma giyecek.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın daha erken dönüş için yaptığı girişimlere rağmen Osimhen, üçüncülük maçından sonra Türkiye'ye dönecek.
ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYABİLİR
Osimhen'in salı günü yapılacak taktik idmanda yer alması bekleniyor. Nijeryalı golcünün, 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebileceği belirtildi.