Osimhen Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? Yanıtı kendisi verdi

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile yarı finale yükselen Victor Osimhen, Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi konuştu. CBS Sports Golazo'ya röportaj veren yıldız golcü, turnuva biter bitmez İstanbul'a dönmek istediğini belirtirken, "Atletico Madrid maçında oynayacak mısın?" sorusuna da net yanıt verdi.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLEDİM"

Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampında bulunan Victor Osimhen, Galatasaray'a olan özlemini dile getirdi. Nijeryalı futbolcu, turnuva sona erer ermez İstanbul'a döneceğini ve takıma katılacağını söyledi.

ATLETICO MADRID MAÇINA YETİŞECEK Mİ? CEVABI NET

Osimhen'e röportajda, Nijerya'nın finale kalması halinde Galatasaray'ın birkaç gün sonra Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hatırlatıldı. "Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna yıldız golcü, "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez dönüp kadroya dahil olacağım" yanıtını verdi.

"ATLETICO'YU YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

Tecrübeli forvet, Galatasaray'ın hedeflerine de değinerek Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemenin kulüp için önemli olduğunu vurguladı. Osimhen, Atletico Madrid için "harika bir takım" ifadesini kullanırken, sarı-kırmızılıların da kalite olarak kazanabilecek güçte olduğunu söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Osimhen açıklamalarında, "Şu anda ülkemin bana ihtiyacı var. Kupa biter bitmez Galatasaray'a dönüp hemen kadroya dahil olmalıyım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Dünya genelindeki tüm Galatasaray taraftarları için Şampiyonlar Ligi büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid'i yenecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.