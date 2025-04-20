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Oscar Piastri, Suudi Arabistan Grand Prix'sini Kazandı

Oscar Piastri, Suudi Arabistan Grand Prix'sini Kazandı
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Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:21:06.758 derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste 2. zaferini elde etti. Yarışta Max Verstappen ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü oldu.

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'sini Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si, Cidde şehrinde bulunan 6 bin 174 metre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı. Yarışı ikinci sırada başlayan Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1: 21: 06.758 derecesiyle kazandı. Piastri, böylece bu sezon üst üste 2, toplamda 3. zaferini elde etti. Yarışta pole pozisyonunda başlayan Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'den de Charles Leclerc üçüncü oldu. En hızlı turu da Lando Norris gerçekleştirdi.

Formula 1'de sezonun 6. yarışı gelecek 4 Mayıs'ta Miami'de düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99 puan

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 87 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 73 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 47 puan

Takımlar

1- McLaren: 188 puan

2- Mercedes: 111 puan

3- Red Bull: 89 puan

4- Ferrari: 78 puan

5- Williams: 25 puan - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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