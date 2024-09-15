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Oscar Piastri, Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı

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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:32:58.007 derecesiyle yarışmayı kazandı. Bu, Piastri'nin kariyerindeki ikinci grand prix zaferi oldu. Yarışı ikinci sırada Charles Leclerc, üçüncü sırada ise George Russell tamamladı. Sıralamalarda Max Verstappen liderliğini sürdürdü.

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri, 1: 32: 58.007 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen oldu. Piastri bu sonuçla kariyerinde ikinci kez grand prix kazandı. Yarışı Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell da üçüncü oldu. En hızlı turu ise McLaren'den Lando Norris gerçekleştirdi.

Formula 1'de heyecan 22 Eylül'de Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 313 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 254 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 235 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 222 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 184 puan

Takımlar

1 - McLaren: 476 puan

2 - Red Bull: 456 puan

3 - Ferrari: 425 puan

4 - Mercedes: 309 puan

5 - Aston Martin: 82 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Charles Leclerc Max Verstappen Avustralya Azerbaycan Formula 1 McLaren Güncel Spor

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