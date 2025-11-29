Haberler

Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Birmingham City'e giden Bright Osayi-Samuel, sakatlıklar sonrası formayı kaybetti. Teknik Direktör Chris Davies, "Kendini sahada göstermeli" diyerek Nijeryalı futbolcuya mesaj gönderdi.

Yeni sezonda çocukluğunu geçirdiği İngiltere'ye dönme kararı alan Bright Osayi-Samuel için işler planladığı gibi gitmedi. Fenerbahçe'deki çıkışının ardından büyük beklentiyle Birmingham City'ye imza atan Nijeryalı oyuncu, Championship macerasında bir türlü ritmini bulamadı.

Sezona iyi başlayan ancak sakatlıklarla sarsılan Osayi-Samuel, kadroda geriye düştü. İngiliz basınında "ayrılığına pişman" ifadeleri tartışılırken, teknik direktörü Chris Davies durumla ilgili net yorum yaptı.

"SAHAYA ÇIKIP NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMELİ"

Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, Osayi-Samuel'in durumunu, "Bright bizim için önemli bir oyuncu olarak transfer edildi. Çok iyi başlamıştı fakat sakatlıklar nedeniyle geri düştü. Bu süreçte Tomoki Iwata olağanüstü oynadı ve ligin en iyi sağ beklerinden biri oldu. Bright'in sahaya çıkıp neler yapabileceğini göstermesi lazım. O uluslararası bir futbolcu, geri dönmesi için fırsatı var" diyerek değerlendirdi. Davies'in bu sözleri, Osayi-Samuel'in forma şansını yeniden kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerektiği şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE'Yİ ARAR OLDU

Osayi-Samuel, Birmingham formasıyla şu ana kadar 13 maçta 0 gol-0 asist yaparak hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'deki istikrarlı görüntüsünden uzak kalan oyuncunun, yeni takımındaki rekabet ve sakatlıklar nedeniyle zorlandığı kaydediliyor.

GÖZLER OYUNCUNUN DÖNÜŞÜNDE

Birmingham cephesi Osayi-Samuel'e güvense de işler tamamen onun sahadaki performansına bağlı. Taraftarlar ve teknik heyet, 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe dönemindeki dinamizmi ve etkinliğini geri kazanmasını bekliyor. Görünen o ki Osayi-Samuel için artık tek çıkış yolu sahada kendini yeniden kanıtlamak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü

Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.