Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Yeni sezonda çocukluğunu geçirdiği İngiltere'ye dönme kararı alan Bright Osayi-Samuel için işler planladığı gibi gitmedi. Fenerbahçe'deki çıkışının ardından büyük beklentiyle Birmingham City'ye imza atan Nijeryalı oyuncu, Championship macerasında bir türlü ritmini bulamadı.

Sezona iyi başlayan ancak sakatlıklarla sarsılan Osayi-Samuel, kadroda geriye düştü. İngiliz basınında "ayrılığına pişman" ifadeleri tartışılırken, teknik direktörü Chris Davies durumla ilgili net yorum yaptı.

"SAHAYA ÇIKIP NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMELİ"

Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, Osayi-Samuel'in durumunu, "Bright bizim için önemli bir oyuncu olarak transfer edildi. Çok iyi başlamıştı fakat sakatlıklar nedeniyle geri düştü. Bu süreçte Tomoki Iwata olağanüstü oynadı ve ligin en iyi sağ beklerinden biri oldu. Bright'in sahaya çıkıp neler yapabileceğini göstermesi lazım. O uluslararası bir futbolcu, geri dönmesi için fırsatı var" diyerek değerlendirdi. Davies'in bu sözleri, Osayi-Samuel'in forma şansını yeniden kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerektiği şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE'Yİ ARAR OLDU

Osayi-Samuel, Birmingham formasıyla şu ana kadar 13 maçta 0 gol-0 asist yaparak hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'deki istikrarlı görüntüsünden uzak kalan oyuncunun, yeni takımındaki rekabet ve sakatlıklar nedeniyle zorlandığı kaydediliyor.

GÖZLER OYUNCUNUN DÖNÜŞÜNDE

Birmingham cephesi Osayi-Samuel'e güvense de işler tamamen onun sahadaki performansına bağlı. Taraftarlar ve teknik heyet, 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe dönemindeki dinamizmi ve etkinliğini geri kazanmasını bekliyor. Görünen o ki Osayi-Samuel için artık tek çıkış yolu sahada kendini yeniden kanıtlamak.