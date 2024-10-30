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Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması

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Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Bright Osayi-Samuel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği iddialarını reddetti ve 'Ben hiçbir zaman bir şey istemedim.' dedi. Ayrıca, Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını belirten Osayi, 'Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem.' ifadelerini kullandı.

Haftaşardır Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM"

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim" dedi.

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam" ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel'den canlı yayında transfer açıklaması
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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Yorumlar (7)

Cafer Bostancı:

sıktır git nere gidiyorsan

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Hakan DURMAZ:

kefen giyerim Galatasaray forması giymem deyip, ağzını ayıra ayıra giyenleri de gördü bu gözler

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Erkan Arslan:

Feneve Batuda Geldiğinde Böyle Demişti Bu Hoin Fenevin Şike Kokan Ekmeğini Yiyen Spordan Soğuyo Soluğu Başka Takımda Alıyor

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Caner Alp:

Adamsın kara oğlan.

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Yasar Unal:

Bravo Osayi. Sana da böyle bir duruş yakışır. Bugün aksi yönde yapılan haberlerin aspargas olduğunu yazmıştım. Beni haklı çıkardın.

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Ser_hat:

La bi yürü git.biz kefen giyerim gs gofnadı giymem deyip de gs ye koşa koşa imza atanları da gördük.

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Necati Atilgan:

adamsın be osai Samuel adamsın helal olsun sana.

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