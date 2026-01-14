Haberler

Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı
Bright Osayi-Samuel, "Dünyadaki favori stadyumun neresi?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarları duygulandırırken, Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe sonrası Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel'in verdiği bir yanıt, sarı-lacivertli taraftarları duygulandırdı. Nijeryalı futbolcuya yöneltilen "Dünyadaki favori stadyumun neresi?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

"FAVORİ STADYUMUM FENERBAHÇE"

Bright Osayi-Samuel, kendisine yöneltilen soru karşısında hiç tereddüt etmeden "Fenerbahçe" yanıtını verdi. Bu sözler, kısa sürede Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Osayi-Samuel'in bu cevabı sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye olan bağlılığını gösteren bu sözleri, duygusal paylaşımlarla gündem oldu.

BIRMINGHAM CITY'E TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, kariyerine İngiltere'de devam etme kararı almıştı. Nijeryalı oyuncu, Championship ekibi Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

