Oryantiring Şampiyonası'nda Eskişehir'e Türkiye 2'nciliği

Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Borsa İstanbul Fen Lisesi, Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyona Adana'da gerçekleştirildi. Final etabına 38 ilden 42 okul katıldı. İlk gün zorlu orman etabı, ikinci gün ise yüksek tempolu şehir sprint etabı başarıyla tamamlandı. Topladıkları puanlarla önemli bir derece elde eden Borsa İstanbul Fen Lisesi, Genç A Erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin konuyla ilgili açıklamasında, "Bu sonuçla birlikte okulumuz, dört yıl üst üste Türkiye derecesi yaparak oryantiring branşında kırılması güç bir başarıya imza attı. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
