Oryantiring Federasyonu Başkanı Güler, geleceğin milli takımını hazırlıyor

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Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların sürdürülebilir hale getirilmesi için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek "Geleceğin milli takımını hazırlıyoruz. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren tecrübe kazanmalarını ve yarışma heyecanını yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Atilla Güler, oryantiring branşında elde edilen uluslararası başarılar, altyapı çalışmaları, yeni sezon hazırlıkları ve sporun Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Güler, göreve geldikleri dönemde altyapı ve eğitim çalışmalarını öncelikleri arasına aldıklarını aktararak 12 ve 14 yaş gruplarındaki sporcuların gelişimini yakından takip ettiklerini söyledi.

Çocukların yalnızca sportif becerilerini geliştirmeyi değil, uluslararası yarışma ortamına hazırlanarak tecrübe kazanmalarını da amaçladıklarını vurgulayan Güler, "14 yaş altı altyapı çalışmalarını son derece dikkatli ve önemli bir şekilde takip ediyoruz. Sporcularımızı yurt içi ve yurt dışında düzenlediğimiz hazırlık kamplarıyla geliştiriyoruz. Güneydoğu Avrupa ülkeleri yarışmalarında, abilerinin ve ablalarının yarıştıkları arazilerde onları da koşturarak bu heyecana ortak etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı yaş gruplarında ve kategorilerde uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini belirten Güler, Portekiz'de düzenlenen bisikletle oryantiring yarışlarında kazanılan Avrupa üçüncülüğünün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Sırbistan'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda toplam 24 madalya kazandıklarını anlatan Güler, "Gerçekten Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda güzel bir başarı elde ettik. Yine İtalya'nın Cenova kentindeki dünya şampiyonasında iki kadın sporcumuz A finaline kaldı. Bu sonuç uluslararası oryantiring camiasının da dikkatini çekti." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme engelliler kategorisinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen gençlik oyunlarında da önemli bir başarıya imza atıldığını aktaran Güler, Hüseyin Efe Gülsoy'un organizasyonda üç madalya kazandığını anımsatarak "Oryantiringde 25 yılın ilk altın madalyasını kazandık. Hüseyin Efe Gülsoy, ikinci günde gümüş, üçüncü günde bronz madalya alarak üç madalyayı birden alan yegane sporcu oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon Tokat'ta başlayacak

Kasım ayı itibarıyla yeni sezonun başlayacağını belirten Güler, ilk yarışmanın Tokat'ta düzenleneceğini, ardından Akçakoca'da 14 yaş altı sporcuların yarışmalarının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Güler, kulüp sayısının son iki yılda arttığını ve kadın sporcuların branşa katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Oryantiring ailelere ve okullara yayılıyor

Oryantiringin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması için projeler geliştirdiklerini anlatan Güler, 2025'in "Aile Yılı" kapsamında ailelerin birlikte spor yapmasını teşvik eden çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın direktifleri doğrultusunda önce beş ilde pilot uygulama başlattıklarını, daha sonra projeyi Türkiye geneline yaydıklarını aktaran Güler, "Aile yılında bütün aileler topluca spor yapsın istedik. Önce beş ilde pilot uygulamayla başladık, daha sonra bütün Türkiye'de aileleri oryantiringle tanıştırdık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yapılan görüşmelerin ardından okullarda oryantiringin tanıtılması ve öğretilmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladıklarını bildiren Güler, hazırlanan eğitim içeriklerinin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendiğini vurgulayarak "Öğretmenlerimiz bu içerikleri okullarda çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren anlatarak uygulatacak. Oryantiringin daha fazla öğrenciye ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Oryantiring Haftası'nda Türkiye'den katılım rekoru

17-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dünya Oryantiring Haftası kapsamında Türkiye'de geniş katılımlı etkinlikler yapıldığını belirten Güler, "Dünya Oryantiring Haftası'nda 758 farklı uygulamayla 68 bin 758 kişinin katılımını sağlayarak ülkeler arasında birinci olduk." ifadelerini kullandı.

Federasyonun 25'inci kuruluş yıl dönümünü de çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını dile getiren Güler, "Türkiye Oryantiring Federasyonunun 25'inci yılı. Bunu büyük bir coşkuyla ve etkinlikle kutlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA