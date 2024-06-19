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TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt

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Türkiye Futbol Federasyonu, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na Milli Takım kafilesi dışında 613 kişinin davetli olarak götürüldüğüne ilişkin iddialarla hakkında açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Milli takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı.

197 KİŞİ GÖTÜRÜLDÜ

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şampiyona için Almanya'ya bir uçaktan oluşan toplam 197 görevli ve misafir götürüldüğü duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada," Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asil-yedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür. Bunun dışındaki misafirler, önceki milli maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan milli takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olduğumuz bu süreçte, milli takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Doğan Akdemir:

197 kişide fazla baska ülkeler en fazla 20 25 kişi götürüyor. 200 nedir büyükekşi?

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Bandorma:

Diğer ülkelerdeki beleş giden sayılarına bakınca biz baya zenginmişiz :) Tff tasarruftan muaf sanırım…

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Baba Yabgu:

Zaten herşey zenginlere bir garibanı alıp götürmezsiniz gel dünya gözüyle bir maç izle diye bu rakam bile diğer ülkelerin on katı ki bunların yalancı olduğu aşikar üçte birini söylediler

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Uğur Şen:

DEVLETİN MALI DENİZ…. YE YE BİTMEZ.

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Baba Yabgu:

Uzunun atadagi ve getirdiği adamlar hep aynı tip bıyıklar falan hocalarının izinden gidiyorlar koparmaya gelmişler dünyaya

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