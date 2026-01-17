Ortalık yangın yerine döndü! Fenerbahçe'ye Alanya'da coşkulu karşılama
Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
- Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile yarın saat 20.00'de maç yapacak.
- Fenerbahçe, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na bugün saat 19.00 sıralarında indi.
- Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını havai fişek ve meşalelerle karşıladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için kente gelirken, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.
FENERBAHÇE'YE COŞKULU KARŞILAMA
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yoğun destekle karşıladı. Taraftarlar, havai fişek ve meşalelerle takımlarına tezahüratlarda bulundu. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Fenerbahçe kafilesinde teknik heyet ve futbolculara ilgi gösterildi. Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.