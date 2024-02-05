Ortalık yangın yeri! Trabzon yerel basını derbinin hakemine verdi veriştirdi

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçtan sonra karşılaşmanın hakem yönetimine zehir zemberek tepki gösterdi.

YEREL BASIN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Trabzonspor'un mağlup olmasının ardından Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemlerini sert şeklide eleştirip tepki içeren başlıkları manşetlerine taşıdı.

Yerel gazetelerin bugünkü başlıkları şu şekilde;