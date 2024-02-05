Ortalık yangın yeri! Trabzon yerel basını derbinin hakemine verdi veriştirdi
Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçtan sonra karşılaşmanın hakem yönetimini ağır ifadelerle eleştirdi. Yerel gazetelerde, "Kardeşler'in dayanışması, Futbolun katilleri, VAR'ınız da adaletiniz de batsın" şeklinde manşetler atıldı.
Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçtan sonra karşılaşmanın hakem yönetimine zehir zemberek tepki gösterdi.
YEREL BASIN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Trabzonspor'un mağlup olmasının ardından Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemlerini sert şeklide eleştirip tepki içeren başlıkları manşetlerine taşıdı.
Yerel gazetelerin bugünkü başlıkları şu şekilde;
- Kuzey Ekspres: Kardeşler'in dayanışması
- Taka: Futbolun katilleri
- Karadeniz: Hakemler kılıçtan geçirdi
- Son nokta: Kardeşler ve VAR Trabzon'u katlettiler
- Günebakış: VAR'ınız da adaletiniz de batsın