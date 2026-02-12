Haberler

Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine Halil Umut Meler'in atanması, geçmişteki olaylı maç nedeniyle futbolseverlerin tepkisini çekti; TFF ve MHK eleştirilerin hedefi oldu.

  • Süper Lig'deki Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine hakem Halil Umut Meler atandı.
  • Halil Umut Meler, iki sezon önceki Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.
  • Atama kararına futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirerek tepki gösterdi.

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe derbisine Halil Umut Meler'in atanması büyük tartışma yarattı. Atama kararı sonrası birçok futbolsever tepki gösterdi.

İKİ SEZON ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ HATIRLATILDI

Taraftarlar, iki sezon önce büyük saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalan Halil Umut Meler'in o karşılaşmayı tatil etmemesini hatırlattı. Bu nedenle söz konusu atamanın hatalı olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

TFF VE MHK'YE ELEŞTİRİ

Atama kararına tepki gösteren futbolseverler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, derbi öncesi bu tercihin tartışma yarattığı vurgulandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Mide bulandıran suçtan tutuklanan belediye başkanı görevinden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Görevliler gözlerine inanamadı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı

Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, 300 bin lirayı aştı
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi

Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü

Oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü