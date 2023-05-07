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Ortalık karıştı! Giresun'da G.Saraylılar'ın sevdiği şarkı çalındı, F.Bahçeli futbolcular çılgına döndü

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Giresunspor, maç sonunda Galatasaraylıların söylediği 'Fener ağlama' şarkısını çaldı. Çılgına dönen Sarı-Lacivertli futbolcular tribünlere ve Giresunspor takımıyla gerilim yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Süper Lig'in ikincisi Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı.

Puanını 28'e yükselten Giresunspor, ateş hattından çıkamadı. 15. sıradaki 32 puanlı İstanbulspor, 4 puan avantajlı durumda.

Ortalık karışacak! Giresun'da G.Saraylılar'ın sevdiği şarkı çalındı, F.Bahçeli futbolcular çılgına döndü

Maçın içinde yaşanan gerilim karşılaşma sonrasına da yansıdı. İki takımın futbolcularının yaşadığı tartışma sırasında statta olay müzik çaldı.

Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasındayken Giresunspor Stadı'nda "Fener ağlama" şarkısı çalındı. Tribünler yüksek sesle bu tezahüratı yaptı. Çılgına dönen Sarı-Lacivertliler tribünlerle de gerilim yaşadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Giresun Spor Haberler

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