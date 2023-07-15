Ortalık karışacak! Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği Dusan Tadic için devrede. 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Ajax'tan ayrıldı ve serbest statüde bulunuyor.

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic'i renklerine bağlamak için Fenerbahçe kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ, 3 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF ETTİ

Ajax'a veda eden Tadic'e Beşiktaş 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinden önce transferi bitirmek için elini hızlı tutmaya çalışıyor.

660 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Tadic kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Sırp futbolcu, kulüp kariyerinde 660 resmi maça çıkarken 202 gol attı ve 232 asist yaptı.