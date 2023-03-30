Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak tepki gösterdi. Başkanlardan yapılan açıklamalardan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın söylemleri dikkat çekti. Çamlı, "Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler?" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. TFF ligden çekilen takımların maç sonuçlarının geçerli olduğunu ve kalan maçlarda rakip takımlara 3 puan verileceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ, "GEÇERSİZ SAYILSIN" ÖNERİSİNİ SUNDU

Beşiktaş ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynadığı tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savundu. Süper Lig takımlarının başkanları dün Kulüpler Birliği toplantısı için bir araya geldi. Dün 11 takımın katıldığı oylamada 7'ye 4, Beşiktaş'ın sunduğu öneriye destek verildi.

"BÖYLE BİR ŞEYE KİMSE CÜRET EDEMEZ"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Ben toplantıya katılmadım. Maçların geçersiz sayılmasının gündeme getirilmesi bile kabul edilemez. Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler!" dedi.

"BU KONUNUN TARTIŞILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak da Kayserispor'un düşüncesine katılarak, "Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin şubat ayında aldığı kararı devam ettirmesi yönünde görüşümüzü bildirdik. Zaten oynanmış maçlar var. Bu konunun tartışılmasını doğru bulmuyorum. Lig, yarış devam ederken kuralları değiştirme şansımız olmaması lazım. Biz Hatayspor ve Gaziantep'ten 4 puan aldık. Burada görülen sarı kartlar, kırmızı kartlar, futbolculara ödenen maç başı ücretler var, primler var. Bunları tekrar geriye dönük olarak takip edilmesi, ayrıştırılması olası değil. Diğer taraftan küme düşmesi kesinleşen bir takım ligden çekilirse ne olacak? Onun için ne yapacaklar? Bir sonuca varılacak gibi değil. TFF'nin aldığı kararı uygun buluyoruz. Kararımız o yönde." dedi.

"HAKKANİYETLİ BİR KARAR ALINMASI GEREKİYOR"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Konyaspor olarak ligden çekilen takımlardan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Bizim için alınacak karar çok etkili olmayacak ama hakkaniyetli bir karar alınması gerekiyor. Oynanmış maçların iptal edilmesi yönünde bir karar alınırsa o zaman bizim Gaziantep'e karşı oynadığımız kupa maçını da yeniden değerlendirmek gerekir. Bana göre oynanmış maçlar oynanmıştır. 90 dakika ter akıtılmış ve sahada sonuç alınmış. Şahsi fikrim, mevcut kararın devam etmesi" dedi.