Ortalığı karıştıran sponsor yine Süper Lig maçında

Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı ancak tartışmalar sonucunda sözleşmesini feshettiği yasa dışı bahis sponsoru, Adana Demirspor- Sivasspor maçında LED ekranlardan reklam yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına sırtında meritking.news reklamıyla çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. TFF'nin Galatasaray ile sponsorluğuna izin vermediği reklamın stadyumda gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

GALATASARAY SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Galatasaray, sponsorluk anlaşmasının feshiyle ilgili KAP'a, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yapmıştı.