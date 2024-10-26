Ortalığı karıştıran sponsor yine Süper Lig maçında
Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olan ve yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı olduğu için TFF tarafından sözleşmesi iptal edilen meritking.news, Adana Demirspor-Sivasspor maçında Yeni Adana Stadyumu'nun Led ekranlarında görüldü. Galatasaray ile sponsorluğuna izin verilmeyen reklamın stadyumda gösterilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı ancak tartışmalar sonucunda sözleşmesini feshettiği yasa dışı bahis sponsoru, Adana Demirspor- Sivasspor maçında LED ekranlardan reklam yaptı.
TEPKİ ÇEKTİ
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına sırtında meritking.news reklamıyla çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. TFF'nin Galatasaray ile sponsorluğuna izin vermediği reklamın stadyumda gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
GALATASARAY SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ
Galatasaray, sponsorluk anlaşmasının feshiyle ilgili KAP'a, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yapmıştı.