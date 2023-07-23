Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor
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Kulübün çağrısı doğrultusunda Wilfried Zaha'yı karşılamaya giden Galatasaray taraftarları, Atatürk Havalimanı'na akın etti. 30 yaşındaki oyuncuyu bekleyen kuyruk yüzlerce metreyi buldu.
Süper Lig devi Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı transferi Zaha'yı beklemeye giden sarı-kırmızılı taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI
İngiliz ekibi Crystal Palaca ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
TARAFTARLAR KUYRUKLAR OLUŞTURDU
Galatasaray'ın çağrısı sonucu Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce sarı-kırmızılı taraftar, yıldız futbolcuyu saatlerce bekleyip uzun kuyruklar oluşturdular.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023