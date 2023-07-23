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Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor

Spor Haberleri

Kulübün çağrısı doğrultusunda Wilfried Zaha'yı karşılamaya giden Galatasaray taraftarları, Atatürk Havalimanı'na akın etti. 30 yaşındaki oyuncuyu bekleyen kuyruk yüzlerce metreyi buldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı transferi Zaha'yı beklemeye giden sarı-kırmızılı taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

İngiliz ekibi Crystal Palaca ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TARAFTARLAR KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Galatasaray'ın çağrısı sonucu Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce sarı-kırmızılı taraftar, yıldız futbolcuyu saatlerce bekleyip uzun kuyruklar oluşturdular.

Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor

Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Spor Haberler

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