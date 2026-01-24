Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Odunpazarı'nı 35-34 mağlup etti. İlk yarıda konuk ekip önde girmesine rağmen, ikinci yarıda ev sahibi takım üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Odunpazarı'nı 35-34 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Odunpazarı'nı 35-34 mağlup etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi

Çuvalla para verdiler! Süper Lig devi transferde bombayı patlatıyor
Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu