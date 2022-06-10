Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirecekler - Haberler

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Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirecekler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirecekler

Çanakkale'de orman gönüllüleri, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla Çanakkale'den, İzmir'e pedal çevirecekler.

Çanakkale'de orman gönüllüleri, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla Çanakkale'den, İzmir'e pedal çevirecekler.

Çanakkale Bisiklet Platformu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde; ÇABİP Orman Gönüllüleri, 10-11-12 Haziran 2022 tarihinde 'orman yangınlarına farkındalık' amacıyla Çanakkale'den, İzmir Karşıyaka'da son bulacak Orman Vatandır Bisiklet Turu'nda pedal çevirecek. 26 bisikletlinin toplamda 321 kilometre pedal çevireceği etkinlik Truva atında düzenlenen uğurlama töreni ile başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci kurum amirleri ve bisikletçiler Truva atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yola çıktılar.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yaptığı açıklamada, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile ÇABİP üyeleri birlikte yaptıkları bir program gereği 'orman vatandır' konulu Çanakkale'den İzmir'e bisiklet turu düzenlendi. Bu turun amacı orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak. Bugün başlayan etkinlik 12 Haziran tarihinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde sona erecektir, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ında bisiklete bindiği etkinlikte bisikletçiler, 1. gün Ayvacık, 2. gün Dikili ve 3. gün İzmir'e varacaklar. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çanakkale İzmir Spor Haberler

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