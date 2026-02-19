Haberler

Orkun Kökçü'ye çılgın teklif! Reddedilen rakam inanılmaz

Orkun Kökçü'ye çılgın teklif! Reddedilen rakam inanılmaz Haber Videosunu İzle
Orkun Kökçü'ye çılgın teklif! Reddedilen rakam inanılmaz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü için Zenit'in ara transferde iki kez teklif yaptığı, siyah-beyazlı yönetimin yaklaşık 30 milyon euroluk öneriyi reddederek oyuncuyu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmediği öne sürüldü.

  • Rus ekibi Zenit, Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif sundu.
  • Beşiktaş yönetimi, Zenit'in 30 milyon euroluk teklifini reddetti.
  • Orkun Kökçü, 2023-2024 Süper Lig sezonunda 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asist yaptı.

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde iki kez resmi teklif aldığı ve yönetimin kararını verdiği öne sürüldü.

ZENİT KAPISINI ÇALDI

Sezon başında Benfica'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Orkun Kökçü, ilk haftalarda eleştirilerin hedefi olsa da son dönemde yükselen performansıyla dikkat çekti.

Ara transfer döneminde Rus ekibi Zenit'in milli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında yapılan ilk teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

30 MİLYON EUROLUK İKİNCİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

İddiaya göre Zenit, sezon sonunda transferi gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 30 milyon euroluk ikinci bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi bu öneriyi de kabul etmedi.

Kulübün, Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı. Orkun Kökçü bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

30 kötü bir rakam değil hemen vereydiniz. 5 daha alıp

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi