Orkun Kökçü'ye çılgın teklif! Reddedilen rakam inanılmaz

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde iki kez resmi teklif aldığı ve yönetimin kararını verdiği öne sürüldü.

ZENİT KAPISINI ÇALDI

Sezon başında Benfica'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Orkun Kökçü, ilk haftalarda eleştirilerin hedefi olsa da son dönemde yükselen performansıyla dikkat çekti.

Ara transfer döneminde Rus ekibi Zenit'in milli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında yapılan ilk teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

30 MİLYON EUROLUK İKİNCİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

İddiaya göre Zenit, sezon sonunda transferi gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 30 milyon euroluk ikinci bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi bu öneriyi de kabul etmedi.

Kulübün, Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı. Orkun Kökçü bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.