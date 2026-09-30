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Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

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TFF, sakatlığı nedeniyle Orkun Kökçü'nün A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Ayak parmağında ağrısı artan Kökçü'nün tedavisi Beşiktaş'ta sürecek; milliler 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda oynayacak.

Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA
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