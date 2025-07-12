Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş saati açıklandı

Süper Lig devi Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlıların Benfica ile de anlaşma sağladığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geleceği saat de belli oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, saat 08.15'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti ve 12:15'te Hollanda'ya ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, dün akşam saatlerinde 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıkan Orkun Kökçü, bu maçlarda 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.