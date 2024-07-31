Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Helsinki'ye transfer oldu

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki'ye transfer oldu.

Finlandiya temsilcisi Helsinki, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı. Mavi beyazlı ekip, 25 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 38 mücadelede 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hollanda 2. Ligi'nde sezonun en iyi 11'ne de seçilen Ozan, Azerbaycan A Milli Takımı formasını da 7 maçta giydi. - İSTANBUL