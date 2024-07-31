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Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Helsinki'ye transfer oldu

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Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki'ye transfer oldu. Helsinki, Ozan Kökçü ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ozan Kökçü geçtiğimiz sezon FC Eindhoven'da 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki'ye transfer oldu.

Finlandiya temsilcisi Helsinki, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı. Mavi beyazlı ekip, 25 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 38 mücadelede 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hollanda 2. Ligi'nde sezonun en iyi 11'ne de seçilen Ozan, Azerbaycan A Milli Takımı formasını da 7 maçta giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Orkun Kökçü Finlandiya Eindhoven Helsinki Spor Güncel Haberler

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