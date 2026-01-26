Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki İlk Gölünü Attı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Eyüpspor ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golü 6. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Orkun, böylelikle 15'i lig olmak üzere çıktığı toplam 22 maçta ilk golünü kaydetmiş oldu.

Milli futbolcu, gol sevincini önce taraftarların önüne gidip 'Kartal' sevinci yaparak kutladı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra yedek kulübesine gelerek Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sarıldı. - İSTANBUL