Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki İlk Gölünü Attı

Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki İlk Gölünü Attı
Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Orkun Kökçü, Eyüpspor ile oynanan maçta siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Orkun, 6. dakikada attığı golle, toplamda 22 maçta 1. golünü atmış oldu. Gol sevincini taraftarlarıyla kutlayan milli futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a da sarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golü 6. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Orkun, böylelikle 15'i lig olmak üzere çıktığı toplam 22 maçta ilk golünü kaydetmiş oldu.

Milli futbolcu, gol sevincini önce taraftarların önüne gidip 'Kartal' sevinci yaparak kutladı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra yedek kulübesine gelerek Teknik Direktör Sergen Yalçın'a sarıldı. - İSTANBUL

