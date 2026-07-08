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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı

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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'daki hazırlık kampına tatilinden feragat ederek iki gün erken dahil oldu. Takım, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kuvvetlendirme ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.

Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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