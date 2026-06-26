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Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü kaydetti

Orkun Kökçü, milli takımda 5. golünü kaydetti
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A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynadığı 2026 Dünya Kupası eleme maçında Orkun Kökçü, 32. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve milli formayla 5. golüne ulaştı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 5. golünü attı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 2. golü Orkun Kökçü'den geldi. Mücadelenin 32. dakikasında Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Eren Elmalı'nın içeriye çevirdiği topu kale önünde Orkun Kökçü ağlarla buluşturdu ve 2-1 öne geçirdi.

25 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla A Milli Takım'daki 53. maçına çıkarken, toplamdaki gol sayısını 5 yaptı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Orkun Kökçü, 88. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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