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Orhan Ayhan, 7. kez olimpiyatta spikerlik yaptı

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Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ın mücadelesini sundu. Ayhan, kariyerinde 7. kez olimpiyatta spikerlik yapmış oldu.

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la Malili rakibi Marine Fatoumatta Colette Camara'nın mücadelesini sundu. Böylece Ayhan, kariyerinde 7. kez olimpiyatta spikerlik yaptı.

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'nın boks müsabakasını sundu. "Dünyada en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri unvanını" elde ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Orhan Ayhan, böylece kariyerinde 7 olimpiyat oyunlarında spikerlik yapmış oldu.

Kırılması zor bir rekora imza atan Ayhan; 1972 Münih, 1996 Atlanta, 2000 Sidney, 2004 Atina, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda boks, tekvando, güreş ve judo karşılaşmalarını anlattı. Ayhan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yer alarak 7. kez olimpiyatlarda spikerlik yapmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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