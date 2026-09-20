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Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig 8. haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bodrum FK'nın golünü 55. dakikada Ege Birsel, Orfa Yapı Pendikspor'un golünü ise 65. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Ahmet Özkaya, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (DK. 78 Manga), Abifade (Dk. 63 Emrah Başsan ), Kerem Kalafat (Dk. 83 Erdem Gökçe), Thuram (Dk. 78 Muhammed Kiprit), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Doğan, Hrelja (Dk. 83 Onuralp Çakıroğlu)

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Dk. 85 Boran Başkan), Moreira (Dk. 71 Mustafa Erdilman), Loshaj (Dk. 72 Ege Arslan), Fernando, Ege Bilsel (Dk. 85 Gashijani), Aboubakar (Dk. 88 Devrim Şahin)

Goller: Dk. 55 Ege Birsel (Bodrum FK), Dk. 65 Emrah Başsan (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 53 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yapılan Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK maçı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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