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Orduspor 1967, Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı, Mehmet Seçkin ile anlaştı

Orduspor 1967, Ramazan Çelik ile yollarını ayırdı, Mehmet Seçkin ile anlaştı
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3. Lig ekibi Orduspor 1967, teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Mehmet Seçkin ile anlaştığını duyurdu.

Teknik direktör Ramazan Çelik ile yollarını ayıran Ordu spor 1967, Mehmet Seçkin ile anlaşmaya vardı.

3. Lig ekiplerinden Ordu spor 1967 basın sözcüsü Akın Çiçek, kulüp tesisinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, takımda önemli bir değişiklik yaşandığını duyurdu. Çiçek, Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Akın Çiçek, açıklamalarında Ramazan Çelik ve teknik ekibine teşekkür ederek, "Geçen sezon zor bir süreci devralan Ramazan hoca ve ekibi, kulübümüze birçok katkı sağladı. Takım kurarken gösterdiği çaba ve iyi niyeti takdir ediyoruz" dedi.

Basın sözcüsü Çiçek ayrıca, teknik direktör değişikliğinin başarısızlıkla ilgili olmadığını, takımın eksiklerini değerlendirerek yeni bir yola girdiklerini belirtti. Çiçek "Bir spor kulübü sadece yönetim ya da teknik heyetle olmaz, tüm dinamiklerin uyum içinde olması gerekir. Türkiye'de genellikle başarısızlık durumunda fatura teknik heyete kesilir" diye ekledi.

Yeni teknik direktörün kimliğiyle ilgili bilgi veren Çiçek, 1974 doğumlu Mehmet Seçkin ile anlaşıldığını açıkladı. Seçkin, daha önce İnegölspor, 1922 Konyaspor, Payasspor, Osmaniyespor Kulübü, Çarşambaspor, Yeşil Yalova FK Spor Kulübü ve Küçükçekmece Sportif Faaliyetleri'nde teknik direktörlük yapmış bir isim olduğunu dile getirdi.

Çiçek, Seçkin'in kısa süre içinde Ordu'ya gelerek Zonguldak Kömürspor maçıyla birlikte göreve başlayacağını belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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