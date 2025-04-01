Orduspor 1967 - Erciyes 38 FK Maçını Kaan Kara Yönetecek
TFF 3. Lig 4. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Orduspor 1967-Erciyes 38 FK maçına hakem Kaan Kara atandı. Maç yarın gerçekleştirilecek.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Orduspor 1967- Erciyes 38 FK maçını hakem Kaan Kara yönetecek.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta 21. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre; Erciyes 38 FK'nın deplasmanda Orduspor 1967 ile oynayacağı karşılaşmada hakem Kaan Kara düdük çalacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor