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Orduspor 1967 - Erciyes 38 FK Maçını Kaan Kara Yönetecek

Orduspor 1967 - Erciyes 38 FK Maçını Kaan Kara Yönetecek
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TFF 3. Lig 4. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Orduspor 1967-Erciyes 38 FK maçına hakem Kaan Kara atandı. Maç yarın gerçekleştirilecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Orduspor 1967- Erciyes 38 FK maçını hakem Kaan Kara yönetecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 21. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre; Erciyes 38 FK'nın deplasmanda Orduspor 1967 ile oynayacağı karşılaşmada hakem Kaan Kara düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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